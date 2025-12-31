Με κορυφαίο τον Κέιντ Κάνιγχαμ, οι Ντιτρόιτ Πίστονς «χάλασαν» τα 41α γενέθλια του Λεμπρόν Τζέιμς στο Λος Άντζελες, κερδίζοντας τους Λέικερς με 128-106.

Αν και ο Λεμπρόν είχε την τιμητική του στην «crypto.com Arena» του Λος Άντζελες λόγω των 41ων γενεθλίων του, οι Πίστονς δεν αποδείχθηκαν και οι καλύτεροι... καλεσμένοι στο πάρτι που είχε στηθεί και αυτό διότι φρόντισαν να δυσαρεστήσουν τον «βασιλιά» προσφέροντάς του... δώρο ήττας.

Με πρώτο και καλύτερο τον Κέιντ Κάνιγχαμ, ο οποίος πρόσθεσε μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στο ενεργητικό του βοηθώντας την ομάδα του να επιστρέψει στη νίκες ύστερα από δύο σερί ήττες που είχαν προηγηθεί και να φτάσουν οι Πίστονς στο 24-8 ρεκόρ με την 11η εκτός έδρας νίκη τους. Ο ηγέτης του Ντιτρόιτ αγωνίστηκε 33 λεπτά και είχε 27 πόντους με 11/15 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 11 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα αλλά και 5 λάθη.

Ανησυχία προκάλεσε ο τραυματισμός του Τομπάιας Χάρις ο οποίος αποχώρησε νωρίς από το παιχνίδι ωστόσο οι υπόλοιποι παίκτες των Πίστονς έκαναν... πολύ καλά την δουλειά τους. Ο Μάρκους Σάσερ ήρθε από τον πάγκο με 19 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ οι Αζάια Στιούαρτ και Τζέιλεν Ντούρεν πρόσθεσαν από15 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Στον αντίποδα ο Λεμπρόν είχε 17 πόντους ανήμερα των 41ων γενεθλίων του με 6/17 εντός παιδιάς, 2/5 βολές, 4 ασίστ και 4 ριμπαόυντ, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ήταν ο πρώτος σκόρερ με 30 πόντους, 11 ασίστ, 5 ριμπάουντ αλλά και 8 λάθη!

Τα δωδεκάλεπτα: 30-36, 65-70, 88-96, 106-128.