ΝΒΑ: Θρήνος για τον θάνατο του γίγαντα Μαρκ Ίτον! (vid & pic)

Στο καιρό των... δεινοσαύρων του ΝΒΑ, ο Μαρκ Ίτον ήταν ο κορυφαίος του είδους του. Ενας γίγαντας 224 εκατοστών στο κατάλληλο παιχνίδι, το μπάσκετμπολ. Αγωνίστηκε στο ΝΒΑ για 12 σεζόν φορώντας τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ (1982-1993).

Στην πορεία του, ο Ίτον έγινε μία φορά All Star (1989), ενώ αναδείχθηκε δύο φορές αμυντικός της χρονιάς (1985, 1989).

Στην καριέρα του αγωνίστηκε σε 875 αγώνες, έχοντας 6 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι. Τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει και το ρόλο του μέντορα για τον Ρούντι Γκομπέρ.

Former NBA player Mark Eaton, a one-time All-Star and two-time Defensive Player of the Year, has passed away at the age of 64. Eaton played 12 seasons with the Utah Jazz from 1982-1993.

