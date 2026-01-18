Το NBA φέρνει το μέλλον μέσα στο παρκέ για άλλη μία φόρα! Με το νέο σύστημα Court iQ, οι διαιτητές μπορούν πλέον να βλέπουν με απόλυτη ακρίβεια τι συμβαίνει στο παιχνίδι.

Οι Ντένβερ Νάγκετς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, δείχνοντας πως μπορούν να βρουν λύσεις ακόμη και χωρίς τον Νίκολα Γιόκιτς επικρατώντας με 121-115 των Γουίζαρντς.

Πέρα από την «μαγική» εμφάνιση του Τζαμάλ Μάρεϊ, μία νέα τεχνολογία γύρω από τις αποφάσεις των διαιτητών ήταν εκείνη που προκάλεσε εντυπώσεις και τράβηκε την προσοχή.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, οι διαιτητές χρησιμοποίησαν το νέο NBA Court iQ για να αποφασίσουν εάν ένας παίκτης των Γουίζαρντς παρεμπόδισε τη μπάλα ενώ ήταν στον αέρα πάνω από το καλάθι, πριν αυτή μπει μέσα. Αυτή η απόφαση είναι γνωστή ως «offensive basket interference», και χάρη στο Court iQ οι διαιτητές μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι η φάση ήταν σωστή, απορρίπτοντας το challenge των Γουίζαρντς. Η τεχνολογία έδειξε με ακρίβεια ότι η επαφή της μπάλας έγινε ενώ αυτή βρισκόταν ακόμα μέσα στον «κύλινδρο» πάνω από το καλάθι.

During Q3 of tonight's #WASatDEN game, Replay Center officials utilized @NBA Court iQ to confirm the initial ruling of offensive basket interference by WAS as contact occurred when the ball was still inside the cylinder (unsuccessful Coach's Challenge by WAS). pic.twitter.com/v0deBgPmfT — NBA Official (@NBAOfficial) January 18, 2026

Το Court iQ δεν είναι απλώς ένα slow‑motion, αλλά ένα σύστημα που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση της μπάλας και των παικτών, χρησιμοποιώντας κάμερες υψηλής ταχύτητας και έξυπνα προγράμματα υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαιτητές βλέπουν με απόλυτη ακρίβεια τι συνέβη σε κάθε φάση, αντί να βασίζονται μόνο στο ανθρώπινο μάτι.

Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται για κρίσιμες στιγμές και κάνει τα replay reviews πιο δίκαια με ακριβή δεδομένα, δείχνοντας πώς το NBA να ανοίγει τον δρόμο.