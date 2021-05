Ουέστμπρουκ: «Αν ήμασταν στον δρόμο, δεν θα τολμούσε να μου πετάξει pop corn» (pic)

Ένας fan των Σίξερς πέταξε pop corn στον Ράσελ Ουέστμπρουκ, με τον τελευταίο να θέλει να του ορμήξει, όμως οι ψυχραιμότεροι να τον συγκρατούν.

Ο Russ μίλησε μετά το ματς για το περιστατικό που δεν έχει θέση στα γήπεδα και τόνισε πως οι παίκτες του ΝΒΑ θα πρέπει να προστατευτούν

«Αν ήμασταν στον δρόμο, δεν θα μου πετούσε pop corn, γιατί όλοι ξέραμε τι θα είχε συμβεί. Σε τέτοια γήπεδα, θα πρέπει να ξεκινήσετε να προστατεύετε τους παίκτες. Θα δούμε τι θα κάνει το ΝΒΑ», ήταν τα λόγια του Russ που δεν γινόταν να κρύψει τον εκνευρισμό του.

Russell Westbrook had this to say after a fan in Philadelphia poured popcorn on his head while leaving the court with an ankle injury pic.twitter.com/MzO58QYjtR

— ESPN (@espn) May 27, 2021