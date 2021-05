Φαίνεται πως η Σάρλοτ έμεινε ικανοποιημένη από τη δουλειά του προπονητή της, Τζέιμς Μπορέγκο. Σύμφωνα με τον Shams Charania, οι Χόρνετς προτίθενται να ενεργοποιήσουν την option που υπάρχουν στο συμβόλαιο του head coach, κρατώντας τον στην ομάδα και τη σεζόν 2021-22.

Οι... σφήκες κατάφεραν να μπουν στα playoffs φέτος, παρόλο που στάθηκαν άτυχοι με τους τραυματισμούς του Μπολ και του Χέιγουορντ. Επιπλέον θέλουν να εξελίξουν τους νέους παίκτες τους όπως ο Μπολ, ο Μάιλς Μπρίτζες, ο Ουάσινγκτον, o Mονκ και τα αδέρφια Μάρτιν (Κόντι και Κέιλεμπ).

Με τον Μπορέγκο στην τεχνική ηγεσία, οι Χόρνετς έκαναν φέτος 33 νίκες και 39. ήττες, μπήκαν ως 10οι στο play in τουρνουά, ωστόσο αποκλείστηκαν από τα playoffs λόγω της ήττας από τους Πέισερς.

Hornets were vying for homecourt advantage this season prior to extended absences for Gordon Hayward and LaMelo Ball, and have upgraded player development under Borrego. Charlotte made Play-In Tournament this month and has young core progressing under staff into next season. https://t.co/PTphcwx9LN

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 25, 2021