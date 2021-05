Αντετοκούνμπο: «Μπορώ να κάνω 300... τσαλιμάκια, δεν ήθελα να παίξω μπάσκετ» (vid)

Το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Μαϊάμι Χιτ χάθηκε γρήγορα. Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η άμυνα ήταν το κοινό σημείο στο πρώτο και στο δεύτερο ματς της σειράς. Πάντως, ο Giannis δέχτηκε ερώτηση και για τα... τσαλιμάκια που έκανε στο ματς, εξηγώντας ότι μπορεί να κάνει 300 τέτοια!

«Θέσαμε τον ρυθμό, σουτάραμε από εκεί που θέλαμε. Και το κάναμε συνέχεια. Ξέραμε ότι θα σουτάραμε καλύτερα από το πρώτο ματς. Παίξαμε εκπληκτική άμυνα, είχαμε καλή κυκλοφορία, αλλά δεν θέλαμε να βγάλουμε πόδι μας από το γκάζι της άμυνας. Η επίθεση θα είναι εκεί. Στο πρώτο ματς ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ, οι πόντοι στη δεύτερη ευκαιρία. Δεν βάλαμε πολλά τρίποντα. Στο 2ο πετύχαμε τα τρίποντα, σε συνδυασμό με τα επιθετικά ριμπάουντ και τους πόντους που πετύχαμε κοντά στο καλάθι», εξήγησε ο MVP.

Για το Μαϊαμι ανέφερε: «Είναι μία καλή ομάδα, με καλούς παίκτες, θα παίξουνε σκληρά σε όλο το ματς, εμείς πρέπει να μείνουμε ομάδα στην άμυνα. Αυτό μας έδωσε τη νίκη στο 1ο ματς, αυτό μας έδωσε τη διαφορά στο 2ο. Στο 3ο ματς πρέπει να συνεχίζουμε να έχουμε αυτή τη σπιρτάδα στην άμυνά μας και θα είμαστε καλά».

Για τα... τσαλιμάκια: «Μπορώ να κάνω 300 απ' αυτά. Έπαιζα ποδόσφαιρο παλιότερα, αυτό ήθελα να κάνω, όχι να παίξω μπάσκετ».

Για το δυναμικό παιχνίδι του Μαϊαμι: «Πρέπει να έχω το μυαλό μου στο ματς. Πολλοί θα επιχειρήσουν να με χτυπήσουν. Ειδικά το Μαϊάμι που χρησιμοποιεί τη δύναμη. Μπαίνεις στη ρακέτα, θα σε χτυπήσουν, πας για επιθετικό ριμπάουντ, θα σε χτυπήσουν. Πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος, να μείνω επιθετικός, να δημιουργώ καλές φάσεις και να το ξεπεράσω. Οι συμπαίκτες μου με προσέχουν. Να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε εμάς στο 3ο ματς».

Για τη σεζόν και τις διαφορές με την περσινή στη «φούσκα»: «Να περνάς καλά, να το διασκεδάζεις., Στη φούσκα ήμασταν μακριά από τις οικογένειές μας. Από το γήπεδο πηγαίναμε στο ξενοδοχείο και ξανά το ίδιο. Δεν είχαμε τον χρόνο να.. εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας. Υπήρχε πίεση σε όλους, στους παίκτες, στις ομάδες. Ας το απολαύσουμε, γιατί κάποια στιγμή δεν θα μπορούμε να το κάνουμε.

Αυτό βγάζει την πίεση, να ξέρω ότι πάω στο σπίτι και έχω κάνει τα πάντα όσο καλύτερα μπορώ. Την πίεση και το άγχος την κερδίζεις, Αν δεν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, δεν τα έχεις. Φέτος μπορούμε να είμαστε κοντά στους φίλους μας, να κοιμόμαστε στο σπίτι μας να παίζουμε στην έδρα μας με κόσμο Το σπορ έχει πίεση και εμείς πρέπει να μάθουμε πως να ζήσουμε με αυτό και να το διασκεδάσουμε».

