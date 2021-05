Ντέιβις: «Δεν θα πάρουμε ούτε παιχνίδι αν παίζω έτσι»! (pic & vid)

Οι Σανς πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους στα playoffs έπειτα από 11 χρόνια, επικρατώντας των Λέικερς με σκορ 99-90 και ανοίγοντας λογαριασμό στη σειρά με τους Καλιφορνέζους.

Ο Ντέβιν Μπούκερ πέτυχε 34 πόντους ενώ ο Ντιάντρε Έιτον έκανε double-double με 21 πόντους και 16 ριμπάουντ για το Φοίνιξ σε ένα παιχνίδι που απειλήθηκε με σύρραξη λόγω της έντασης ανάμεσα στον Καμ Πέιν και τον Άλεξ Καρούζο.

Όσον αφορά τους πρωταθλητές, ο Τζέιμς τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ ενώ σε ό,τι αφορά τον Ντέιβις είχε 13 πόντους με 5/16 σουτ εντός πεδιάς.

Παρεμπιπτόντως, οι Λέικερς σούταραν μόλις 7/26 τρίποντα (27%) κι εν συνεχεία ο Ντέιβις ανέφερε: «Έχασα αμέτρητα σουτ! Χάσαμε αμέτρητα σουτ σαν ομάδα. Δεν θα πάρουμε ούτε ένα παιχνίδι αν παίζω έτσι! Δεν μιλάω για σειρά... Αλλά για ένα παιχνίδι. Έχει να κάνει με εμένα. Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη».

Anthony Davis: “There’s no way we’re winning a game, let alone a series, with me playing the way I played. This is on me. I take full responsibility for sure.” pic.twitter.com/GvUwX04PsP

