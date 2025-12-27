Οι Μπουλς διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους, οι Γουίζαρντς πραγματοποίησαν την καλύτερη επιθετική τους εμφάνιση, και ο Κεγιόντε Τζορτζ έριξε στο καναβάτσο τους Πίστονς.

Οι Σικάγο Μπουλς (15-15) έφτασαν τις πέντε συνεχόμενες νίκες στη regular season, έπειτα από το 109-102 επί των Φιλαδέλφεια Σίξερς (16-13). Ο Τρε Τζόουνς και ο Ζακ Κόλινς σημείωσαν από 15 πόντους έκαστος, ενώ ο Κόμπι Γουάιτ πρόσθεσε 13 πόντους για τους «Ταύρους», απέναντι στους Σίξερς που στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες των Τζοέλ Εμπίντ (31 πόντοι) και Ταϊρίς Μάξι (27 πόντοι, 5/11 τρίποντα).

Τα δωδεκάλεπτα: 30-28, 49-52, 81-85, 109-102.

Γουίζαρντς-Ράπτορς 138-117

Οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (6-23) πραγματοποίησαν την καλύτερη επιθετική τους εμφάνιση φέτος, επικρατώντας των Τορόντο Ράπτορς (18-14) με 138-117. Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ σημείωσε 21 πόντους για τους γηπεδούχους, που σούταραν με 59.3% εντός πεδιάς (54/91) και παράλληλα κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (46-33). Από την άλλη πλευρά, ο Μπράντον Ίνγκραμ σημείωσε 29 πόντους και ο Ιμάνουελ Κουίκλι πρόσθεσε 25 πόντους για τους Καναδούς, που έφτασαν τις εννιά ήττες στους τελευταίους 13 αγώνες.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-32, 73-62, 102-100, 138-117.

Τζαζ-Πίστονς 131-129

Οι Γιούτα Τζαζ (11-19) λύγισαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς (24-7) με 131-129, χάρη στο νικητήριο καλάθι του Κεγιόντε Τζορτζ στα 2.1 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Τζορτζ γέμισε τη στατιστική του με 31 πόντους για τη Γιούτα που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες. Από την άλλη πλευρά, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε double-double με 29 πόντους και 17 ασίστ ενώ ο Τομπάιας Χάρις πρόσθεσε 16 πόντους. Ήταν μόλις η δεύτερη ήττα για το Ντιτρόιτ στα τελευταία εννιά ματς.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-36, 67-68, 111-102, 131-129.