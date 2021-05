Κάρι και Ουέστμπρουκ αναδείχθηκαν παίκτες του μήνα! (pic)

Με φοβερό τρόπο έκλεισαν την regular season οι Στεφ Κάρι και Ράσελ Ουέστμπρουκ. Οι 2 σπουδαίοι γκαρντ των Ουόριορς και των Ουίζαρντς αντίστοιχα αναδείχθηκαν παίκτες του μήνα.

The Kia NBA Players of the Month for May! #KiaPOTM

West: @StephenCurry30 (@warriors)

East: @russwest44 (@WashWizards) pic.twitter.com/gwS1H92lyW

— NBA (@NBA) May 17, 2021