Ο Τζρου Χόλιντεϊ έχει μάθει να δίνει. Να προσφέρει στην κοινότητα του. Και όχι μόνο. Μαζί με τη σύζυγό του Λόρεν, Η σχέση του είναι ατσάλινη. Όταν η Λόρεν αρρώστησε, ο Χόλιντεϊ σταμάτησε να παίζει μπάσκετ. Και συνέχισε μόνο όταν σιγουρεύτηκε πως η σύντροφός του ήταν υγιής.

Το ζευγάρι έχει βοηθήσει χιλιάδες συνανθρώπους τους. Και μετά το συμβόλαιο των $160 εκατομμυρίων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μοιάζει έτοιμος να μοιράσει ακόμα περισσότερα χρήματα. Λίγο πριν τελειώσει το 2020, ο Χόλιντεϊ γνωστοποίησε ότι θα δώσει το υπόλοιπο του μισθού του σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχαν στην κατοχή τους Αφροαμερικάνοι.

Τώρα, πέντε μήνες αργότερα, μαζί με την Λόρεν, θα δώσουν ένα εκατομμύριο δολάρια σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που διευθύνουν μαύροι, αλλά και σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε μαύρους, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέρσι, τέτοια εποχή περίπου, ο Χόλιντεϊ χάριζε $5.3 εκατομμύρια σε πρωτοβουλίες για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Bucks guard Jrue Holiday and his wife Lauren are donating $1 million in new grants to Black-led nonprofit organizations and Black-owned businesses.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 17, 2021