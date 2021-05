Οι Λέικερς «ανέβασαν» στο STAPLES Center το banner του πρωταθλήματος (vids)

Μπορεί να καθυστέρησε λιγάκι, αλλά έγινε πραγματικότητα. Στην οροφή του STAPLES Center υπάρχει από τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/5) το banner του 17ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ομάδας.

Φυσικά η καθυστέρηση των... αποκαλυπτηρίων έγινε σκόπιμα καθώς οι άνθρωποι των Λέικερς ήθελαν και την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο: «Περιμέναμε μέχρι αυτή τη στιγμή γιατί τα banners είναι για τους φιλάθλους μας. Είναι πολύ όμορφο να σας ακούμε και πάλι κοντά μας και να είμαι ξανά μια οικογένεια» ήταν τα λόγια της ιδιοκτήτριας των Λος Άντζελες Λέικερς, Τζίνι Μπας.

Από τη πλευρά του, ο Λεμπρόν Τζέιμς πήρε τον λόγο και ανέφερε: «Εκ μέρους των συμπαικτών μου, του προπονητικού σταφ, δεν θα ανεβάζαμε αυτό το banner στην οροφή του γηπέδου χωρίς εσάς δίπλα μας. Είχαμε πει ότι δεν θα κάναμε τα αποκαλυπτήρια εάν και εφόσον δεν υπήρχαν κάποιοι από εσάς κοντά μας. Αυτή είναι η στιγμή σας. Εμείς είχαμε τη δική μας βραδιά με τα δαχτυλίδια όπου και πάλι σας θέλαμε κοντά μας. Σας αγαπάμε. Και η προσπάθεια για το back to back ξεκινάει σε μια εβδομάδα».

Όσο για τον Άντονι Ντέιβις; Εκείνος είπε ότι «αν δεν υπήρχατε εσείς ίσως να μην μπορούσαμε να σηκώσουμε το λάβαρο στο γήπεδο και ούτε να υπάρχει και αυτό το τρόπαιο δίπλα μου. Όπως λέει και ο Λεμπρόν, ας προσπαθήσουμε για το repeat».

