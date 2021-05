Την πιο κρίσιμη στιγμή η Ουάσινγκτον θα κληθεί να πορευτεί στα επόμενα ματς χωρίς τον κορυφαίο σκόρερ της, Μπράντλεϊ Μπιλ.

Ο ηγέτης των Ουίζαρντς θα χάσει τα δύο επόμενα παιχνίδια κόντρα σε Χοκς και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί την Παρασκευή (14/5). Ο Μπιλ έχει πρόβλημα στο αριστερό πόδι του, το οποίο αποκόμισε στην αναμέτρηση με τους Πέισερς.

Έτσι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ που θέλει άλλο ένα triple double για να ξεπεράσει τον Όσκαρ Ρόμπερτσον και να κάνει το απόλυτο ρεκόρ, θα παλέψει σχεδόν μόνος σου στα κρίσιμα ματς που έρχονται.

Τη σεζόν που διανύουμε, ο γκαρντ των πρωτεουσιάνων μετρά 31,4 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 4,4 ασίστ ανά ματς.

Οι Ουίζαρντς βρίσκονται στην 9η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 32-36 και παλεύουν να κρατηθούν μέσα στο play in τουρνουά, αφου οι 11οι Μπουλς έχουν 29-39 και οι 10οι Πέισερς βρίσκονται στο 31-36.

Beal out at least 2 games with hamstring strain https://t.co/UKtWp8oLJU pic.twitter.com/C7HhervvLM

— theScore NBA (@theScoreNBA) May 10, 2021