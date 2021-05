Νίκολα Γιόκιτς: Υπόκλιση στον φετινό MVP του ΝΒΑ... (pics & vids)

Άπαντες στον μπασκετικό πλανήτη θα θέλαμε να έχουμε μια τρελή κούρσα για τον φετινό MVP, σε όλους λείπει η γκρίνια και οι τσακωμοί για το ποιος το αξίζει, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει ένα όνομα που μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο φετινός MVP του ΝΒΑ, όχι γιατί κέρδισε σε καμία ίντριγκα ή οι Νάγκετς πάνε με σπασμένα τα φρένα, αλλά πολύ απλά γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ σταθερά σε ολόκληρη την κανονική διάρκεια. Ο Εμπίντ μπορεί να... πιέζει με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, αλλά η σταθερότητα του Γιόκιτς και το ότι δεν έχει χάσει παιχνίδι, έχουν ήδη γείρει την ζυγαριά.

Από πιτσιρικάς έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία, ξεκινώντας δίχως τα κατάλληλα εφόδια και με έλλειψη πίστης, αλλά δείχνοντας παράλληλα ότι την μοίρα του ο καθένας την ορίζει μόνος τους. Μεγάλωσε, δούλεψε και παίρνει όλα όσα αξίζει.

Στην περσινή καραντίνα έγινε θέμα συζήτησης εξαιτίας των κιλών που έχασε, ενώ και μερικές μέτριες εμφανίσεις τον έφεραν στο προσκήνιο. Ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα την περσινή σεζόν, όμως στα κρίσιμα από την φούσκα και μετά ειδικά, έδειξε ότι ήταν πανέτοιμος για να ανέβει στο πιο υψηλό σκαλί.

O Nίκολα Γιόκιτς γεννήθηκε πριν από 26 χρόνια και κανείς δεν είχε φανταστεί που μπορεί να φτάσει. Πάντα πάλευε κόντρα στις πιθανότητες για να φτάσει εκεί που ο ίδιος έχει φανταστεί και πλέον μπορεί να υπερηφανεύεται ότι τα πηγαίνει εξαιρετικά.

Από την Σερβία βρέθηκε ξαφνικά στο καλοκαίρι του 2015 στους Νάγκετς και μάλιστα όντας επιλογή του δεύτερου γύρου και συγκεκριμένα στο Νο. 41, ενώ δεν δίστασε στιγμή να βάλει οδηγό το ταλέντο του για όσα είχε φανταστεί ο ίδιος αλλά και οι υπόλοιποι, ότι μπορεί να κάνει.

«Εύρημα» του Μίσκο Ραζνάτοβιτς που παραδέχεται ότι όταν είδε συνεχόμενες φορές το όνομα του στην εφημερίδα αποφάσισε να στείλει να και μάθει παραπάνω λεπτομέρειες για εκείνον. Η ψυχή του ήταν πάντα μικρού παιδιού και το σώμα του έκρυβε καλά το πλούσιο ταλέντο που έχει ευλογηθεί.

A conversation with Nikola Jokic on his journey from being the 41st pick in the draft with - in his words - "the worst-conditioned body in the NBA," to the favorite to win MVP. Plus: the origins of his signature moves & how he still misses drinking a gallon(!) of Coca-Cola a day: pic.twitter.com/s0ZatTdUOE

Ο Γιόκιτς ήταν πιτσιρικάς και δεν μπορούσε καν να βρει κανονικό συμβόλαιο με την ομάδα, αφού ο προπονητής δεν τον άφηνε να προπονηθεί με τους υπόλοιπους όντας σε πολύ κακή φόρμα, ενώ χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν μπορούσε να κάνει ούτε καν ένα push up και φοβόντουσαν μήπως τραυματιστεί.

Στην Mega Leks τα... ανέκδοτα που κυκλοφορούσαν για εκείνον ήταν πολλά και τα περισσότερα ήταν αληθινά. Η ομάδα βρέθηκε σε περίεργη θέση, αφού ο καλύτερος της παίκτης ήταν εκείνος που δεν μπορούσε να δουλέψει σωστά και απλά έπαιζε όποτε είχε όρεξη.

Όπως θυμάται ο μάνατζερ του προσπάθησαν με διάφορες τακτικές να τον πείσουν να σοβαρευτεί, αλλά καμία από αυτές δεν έφτασε καν κοντά στο να τον κάνει να σκεφτεί ως παίκτης ομάδας. Τελικά, πείστηκε να αλλάξει κάποια πράγματα όπως το να σταματήσει να πίνει 2 λίτρα αναψυκτικού την ημέρα και να τρώει μισό κιλό γλυκά για πρωινό, με τον αδελφό του και την μετακόμιση του να παίζει τρομερό ρόλο στην αλλαγή αυτή.

Η νοοτροπία του ήταν όλη φτιαγμένη γύρω από την διασκέδαση και ελάχιστα στο πως θα βελτιώσει πράγματα στο παιχνίδι του, ενώ έκανε σαν μικρό παιδί σε κάθε τουρνουά που είχε πιο χαλαρό χαρακτήρα.

Κάπως έτσι, με αρκετές έφτασε κοντά στην Μπαρτσελόνα, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά, δεν ήθελε να πάει εκεί, έπαιξε άσχημα σε κομβικό παιχνίδι και τελικά βρέθηκε στο ΝΒΑ, όπου όλοι επέμεναν ότι θα του πήγαινε καλύτερα και επιτέλους θα προσαρμοζόταν σε εκείνα που χρειάζονταν για να γίνει επαγγελματίας.

Την ημέρα και την ώρα που επιλέχθηκε εκείνος κοιμόταν, ενώ το δίκτυο που έδειχνε το ντραφτ του 2014 πήγε σε διαφημίσεις την στιγμή που επιλέχθηκε ο Σέρβος ψηλός.

• 21 games of 30+ PTS • 5 games of 40+ PTS • 45 games of 10+ REBS • 26 games of 10+ ASTS • 56 double-doubles • 15 triple-doubles pic.twitter.com/Kp2zDjIGQU

Nikola Jokic is the clear cut MVP this year...right?

Χρειάστηκε να περάσουν 7 χρόνια για να φτάσει ο Νίκολα Γιόκιτς στο σημείο, που ίσως να μην είχε φανταστεί ποτέ. Μέχρι πριν από δύο χρόνια είχε αρκετά παραπανίσια κιλά, πάντα βέβαια με μπόλικο ταλέντο, αλλά ήταν δύσκολο να πάει στο κορυφαίο επίπεδο. Η «φούσκα» του Ορλάντο άλλαξε όλα τα δεδομένα. Ο Γιόκιτς, μετά την διακοπή, ήταν άλλος παίκτης και μαζί με τον Μάρεϊ έκαναν σπουδαία δουλειά.

Κάπως έτσι φτάσαμε στην φετινή σεζόν, με τους Νάγκετς να ξεκινούν κάπως μουδιασμένα, αλλά τον Σέρβο να μην έχει καμία σχέση με τους υπόλοιπους. Από την αρχή είναι αθόρυβα σταθερά εξαιρετικός, με απίθανες εμφανίσεις σε κάθε τομέα του παρκέ. Κι άλλοι μπήκαν στην κουβέντα ανά περιόδους, ΛεΜπρον, Εμπίντ, Κάρι, Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς, αλλά κανείς δεν φτάνει όσα κάνει ο Σέρβος.

Οι Νάγκετς είχαν την ατυχία να χάσουν τον Μάρεϊ και πλέον έχουν παίκτες για τις... βρώμικες δουλειές και τον Γιόκιτς να λάμπει. Και αυτό κάνει. Βγαίνει στο παρκέ και χαλαρά σκοράρει 30άρες, με διψήφιο αριθμό ριμπάουντ, όντας σταθερά πάρα πολύ καλός.

Κανείς δεν έχει μείνει να τον κοντράρει στην κούρσα για τον MVP. Δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι για την ομάδα του, έχει αγωνιστεί και στα 66 και μετρά 13 παιχνίδια με 30 πόντους ή παραπάνω και 10+ ριμπάουντ, το οποίο είναι ρεκόρ για την ομάδα του. Έχει οδηγήσει την ομάδα του σε σκορ, ριμπάουντ και ασίστ σε 22 ματς και ξεπέρασε τον Γιάννη που το είχε κάνει για 21 παιχνίδια την σεζόν 2018/19.

Συνολικά έχει 26,4 πόντους κατά μέσο όρο, 10,9 ριμπάουντ, 8,4 ασίστ και είναι πρώτος σε αξιολόγηση σε όλη την λίγκα. Τίποτα δεν έχει χαριστεί στον Γιόκιτς. Δεν έχει την ιστορία που έχουμε συνηθίσει, δεν έχει περάσει δράματα στην ζωή του, αλλά σίγουρα άλλαξε την μοίρα του με σκληρή δουλειά. Δεν ήταν δεδομένο ότι θα γίνει παίκτης μπάσκετ. Μάλιστα όλα συντελούσαν στο να μην γίνει τελικά, αλλά έφτιαξε τον δρόμο του μόνος τους. Δεν αρκέστηκε στα δεδομένα, αλλά είναι ο παίκτης που πήγε μόνος του τον εαυτό του στην κορυφή.

Είναι σχεδόν αδύνατον να χάσει το MVP και του αξίζει ολοκληρωτικά. Ήταν ο πιο σταθερός παίκτης της κανονικής διάρκειας, έχει παλέψει για όλα και το βραβείο του πολυτιμότερου σύντομα θα είναι και επίσημα προς Ντένβερ μεριά.

Ένα πολύ ωραίο στοιχείο μόλις γίνει αυτό θα είναι, πως θα έχουμε την τρίτη συνεχόμενη σεζόν με μη Αμερικανό MVP. Μετά τις δύο σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Γιόκιτς παίρνει την σκυτάλη και αυτό γίνεται για πρώτη φορά μετά τις σεζόν 2005-07. Νας δύο φορές και Νοβίτσκι το είχαν καταφέρει τότε, με το ΝΒΑ να κατακτιέται από τους καλύτερους ολόκληρης της γης.

When Nikola Jokic is officially announced as MVP, it would mark the third straight season where we have an international MVP.

It would be the second time that’s happened in NBA history — Steve Nash (2x) and Dirk Nowitzki in 2005-07.

It’s a global game. pic.twitter.com/ywRQuKv12P

— StatMuse (@statmuse) May 7, 2021