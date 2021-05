Δεν θα αργήσει η μέρα που ο Ράσελ Ουέστμπρουκ θα γίνει ο κορυφαίος στα triple doubles.

Απέναντι στους Ράπτορς ήταν για άλλη μια φορά τριπλός και έφτασε τα 180 στην καριέρα του, πλησιάζοντας επικίνδυνα τον Όσκαρ Ρόμπερτσον που βρίσκεται στην κορυφή με 181.

Ο Russ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τον ξεπεράσει πριν το τέλος της σεζόν και θα κατέχει μια σημαντική πρωτιά για την οποία μόχθησε όλη του την καριέρα. Πάντως στα συνολικά triple doubles (αν μετρήσουμε και τα playoffs), είναι πρώτος με 190, πάνω από τον Big O.

According to @EliasSports Russell Westbrook is the first player in NBA history to record 50 rebounds and 50 assists over a 3-game span. pic.twitter.com/AsTFcfW9wc

Ο Ράσελ είναι σε εξωπραγματική κατάσταση και δεν σταματά να βοηθά τους Ουίζαρντς με κάθε τρόπο στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν.

Μετά το ματς με τους Ράπτορς έγινε ο πρώτος παίκτης της ιστορίας με 50 ριμπάουντ και 50 ασίστ σε διάστημα 3 ματς.

Δεν υπάρχουν.... φρένα για τον γκαρντ της Ουάσινγκτον που έχει βάλει στόχο να διαλύσει κάθε ρεκόρ στο διάβα του.

Είναι ο μοναδικός που έχει 20+ πόντους και 20+ ασίστ 4 φορές, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της λίστας. Επίσης έχει φτάσει τις 47 περιπτώσεις όπου έχει triple double από τα πρώτα 3 δωδεκάλεπτα ενός ματς στην καλύτερη επίδοση για οποιονδήποτε παίκτη τις τελευταίες 25 σεζόν στη λίγκα.

Tέλος έγινε πρώτος σε triple double στην ιστορία των Ουίζαρντς και πλέον έχει φτάσει τα 34 σε 60 παιχνίδια τη φετινή σεζόν. Ακόμα ένα επίτευγμα του είναι πως είναι ο πρώτος ever στο ΝΒΑ με τουλάχιστον 2 triple double κόντρα σε όλες τις ομάδες του ΝΒΑ.

Και για το κερασάκι στην... τούρτα, μιλάμε για τον 2ο παίκτη της ιστορίας με 200 ριμπάουντ και 200 ασίστ μέσα σε ένα μήνα μετά τον Όσκαρ Ρόμπερτσον

"There is no player like myself. And if people want to take it for granted, sorry for them."

Russ keeping it real pic.twitter.com/7cuEpFxzzT

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 27, 2021