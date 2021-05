Eίναι από τους rookies που έχουν τις προοπτικές να κάνουν λαμπρή καριέρα στο ΝΒΑ. Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον μπορεί να επιλέχθηκε στο Νο.12 του draft από τους Κινγκς και να μην πέφτουν τα φώτα πάνω του όπως σε Μπολ και Έντουαρντς, ωστόσο κάνει εντυπωσιακά πράγματα με τη φανέλα του Σακραμέντο.

Πάντως η ατυχία του χτύπησε την πόρτα, αφού πιθανότατα θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω προβλήματος στο αριστερό γόνατο (τραυματίστηκε κόντρα στους Μάβερικς). Δεν έχει πειραχτεί σύνδεσμος και πλέον ο ταλαντούχος γκαρντ αναμένεται να κάνει την αποθεραπεία του χωρίς βιασύνη

Την σεζόν που διανύουμε, μετρά 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ ανά παιχνίδι, όντας τρίτος στην κούρσα για το βραβείο του MVP της σεζόν πίσω από ΛαΜέλο Μπολ και Άντονι Έντουαρντς.

Tyrese Haliburton will “likely” miss the rest of the season with a left knee injury, per @wojespn

The Kings rookie has no ligament damage and is expected to make a full recovery pic.twitter.com/52UUmU8Dhq

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 5, 2021