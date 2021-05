ΛεΜπρον: Σοβαρός ο τραυματισμός του, «καίγονται» οι Λέικερς (pic)

Δύσκολη είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τον ΛεΜπρον Τζέιμς. Χτύπησε τον αστράγαλο του πριν από περίπου δύο μήνες, ξεκίνησε μια πολύ απαιτητική αποθεραπεία, επέστρεψε, αλλά και πάλι αποχώρησε και πάλι τα πράγματα δεν φαίνονται καλά.

Μετά το πρώτο παιχνίδι του έκανε μερικές... περίεργες δηλώσεις, λέγοντας: «για πρώτο παιχνίδι μετά από έξι εβδομάδες αισθάνθηκαν εντάξει. Κινήθηκα καλά, αλλά ο αστράγαλός μου με ενόχλησε σε κάποιες στιγμές. Θεωρώ πως ήταν μια καλή αρχή. Η αποθεραπεία μου καθημερινά μου έπαιρνε περισσότερο χρόνο από τον ύπνο μου. Για έξι εβδομάδες μόνο αυτό έκανα γιατί βιαζόμουν να επιστρέψω. Μένουν μόνο εννιά παιχνίδια ακόμη για το τέλος της κανονικής περιόδου. Ήξερα πως δε θα ήμουν πίσω στο 100%. Είναι αδύνατο . Πιστεύω πως ποτέ ξανά δε θα βρεθώ στην καριέρα μου στο 100%».

Και φάνηκε ότι είναι μακριά και από τον υγιή του εαυτό, όχι μόνο τον καλό του, αφού στο επόμενο ματς αποχώρησε και φαίνεται πως τα πράγματα είναι σοβαρά για εκείνον. Ο Βοϊναρόφσκι έγραψε: «Είναι πιθανό ο Τζέιμς να χάσει ακόμα περισσότερα παιχνίδια, δουλεύει για να νιώσει καλά τον αστράγαλο του, που τον κράτησε 6 εβδομάδες εκτός, πριν επιστρέψει για δύο ματς. Ο Τζέιμς και οι Λέικερς θα συνεχίσουν να εκτιμούν τον τραυματισμό και θα φερθούν προσεχτικά, όσο πλησιάζουμε στα playoffs. Ο Τζέιμς είχε θέμα στο να σταματάει απότομα και με την εκρηκτικότητα του, με την επιστροφή του».

Lakers star LeBron James is expected to miss back-to back games on Thursday (Clippers) and Friday (Blazers) to rest his right ankle, sources tell ESPN. James will proceed cautiously with ankle injury as playoffs approach.

