Ορλάντο Μάτζικ: Σοκαριστικός τραυματισμός για Κάναντι (vids)

Σε μια προσπάθεια να κόψει τον Έντμοντ Σάμερ έχοντας πάρει τα βήματά του «προσγειώθηκε» ανώμαλα στο παρκέ με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού.

Μόλις τραυματίστηκε άπαντες κατάλαβαν ότι πρόκειται για κάτι το πολύ σοβαρό, καθώς μερικοί έπιαναν το κεφάλι τους και μερικοί δεν... άντεχαν καν να βλέπουν.

Ο Κάναντι μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου με φορείου και όπως έγινε γνωστό θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά.

Πρόκειται για φοβερή ατυχία καθώς δεν έγινε ποτέ draft στο ΝΒΑ, αλλά πήρε τον τίτλο του MVP στην G-League ο οποίος αποτέλεσε και το διαβατήριό του προκειμένου να κερδίσει αρχικά 10ήμερο συμβόλαιο στους Μάτζικ και στη συνέχεια να αναβαθμίσει τη συμφωνία του με το Ορλάντο με two way συμβόλαιο.

Στα επτά ματς που αγωνίστηκε στο ΝΒΑ είχε κατά μέσο όρο 4,9 πόντους με 38% στα τρίποντα.

Ο ανατριχιαστικός τραυματισμός του

Devin Cannady was taken out on a stretcher during the Pacers-Magic game after suffering a lower leg injury



Prayers up pic.twitter.com/rq17guvyAe

