Λέικερς: Μπαρ στο Οχάιο δεν θα ξαναδείξει ματς του ΛεΜπρόν (pic)

Στα μπαρ των ΗΠΑ οι τηλεοράσεις δείχνουν μόνο αθλητικά γεγονότα.

Σε ένα μπαρ όμως στο Οχάιο δεν δείχνει ποτέ αγώνες των Λέικερς κι ο λόγος είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ δεν θυμήθηκε ξαφνικά την απόφαση του «Βασιλιά» να αφήσει τους Καβαλίερς, αλλά το πρόσφατο tweet που διέγραψε.

Πριν λίγες μέρες ένας αστυνομικός πυροβόλησε μία γυναίκα η οποία απεβίωσε και ο ΛεΜπρόν είχε τουιτάρει, «είσαι ο επόμενος» με μία φωτογραφία του αστυνομικού.

Ο Τζέιμς το κατέβασε, αλλά ο ιδιοκτήτης του μπας στο Οχάιο δεν το ξέχασε και ενημέρωσε πως στο μπαρ του οι Λέικερς απαγορεύονται.

Ο ΛεΜπρόν όταν ενημερώθηκε το διασκέδασε λέγοντας, «κρίμα. Βρισκόμουν καθ' οδόν σε αυτό το μπαρ για να δω το παιχνίδι και να πιω κάτι»

Aww Damn! I was headed there to watch our game tonight and have a drink! Welp. https://t.co/RRfRksjckM

— LeBron James (@KingJames) April 24, 2021