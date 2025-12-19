Τζαζ - Λέικερς 135-143: Βασιλιάς Ντόντσιτς με triple double 45άρα
Παράσταση από τον απίθανο Λούκα Ντόντσιτς στη Γιούτα. ο Σλοβένος είχε κέφια και οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη με 143-135.
Οι Μορμόνοι έβλεπαν εφιάλτες αφού ο Luka τελείωσε την αναμέτρηση με 45 πόντους, έχοντας ακόμη 11 ριμπάουντ, 14 ασίστ και 5 κλεψίματα. Τρελό triple double. Ο ΛεΜπρόν είχε 28 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
Με τη νίκη αυτή οι Λέικερς πήγαν στο 19-7 και βρίσκονται πλέον μαζί με τους Σπερς στην τρίτη θέση της Δύσης. Οι ηττημένοι έπεσαν στο 10-16.
Για τους ηττημένους ο Τζορτζ είχε 34 πόντους με 8 ασίστ και ο Κολίερ μέτρησε 18 πόντους και 13 ασίστ.
