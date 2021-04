O ΛεΜπρον εξήγησε γιατί έσβησε tweet κατά αστυνομικού που έλεγε «είσαι ο επόμενος» (pics)

Οι ΗΠΑ για ακόμα μια φορά βρίσκονται μπροστά σε έναν θάνατομιας ανήλικης, από το όπλο αστυνομικού. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς αντέδρασε με ένα tweet, το οποίο όμως έσβησε. Αυτό είχε τον αστυνομικό και μαζί είχε την φράση, «είσαι ο επόμενος». Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η κατάσταση ξέφυγε και ο ΛεΜπρον κατέβασε αυτό το tweet.

«Κουράστηκα να βλέπω μαύρους ανθρώπους να σκοτώνονται από την αστυνομία. Κατέβασα το tweet γιατί χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί κι άλλο μίσος. Δεν έχει να κάνει με έναν αστυνομικό. Είναι ένα σύστημα και πάντα χρησιμοποιούν τα λόγια μας, για να χρησιμοποιήσουν κι άλλο ρατσισμό.

Θέλω ευθύνη. Ο θυμός δεν κάνει καλό και αυτό πάει και σε εμένα. Πρέπει να μαζεύουμε τα δεδομένα και να ενημερωνόμαστε. Ο θυμός μου είναι ακόμα εδώ γι' αυτό που συνέβη στο μικρό αυτό κορίτσι. Η σκέψη μου στην οικογένεια της και ελπίζω η δικαιοσύνη να αναλάβει».

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY

— LeBron James (@KingJames) April 21, 2021