Η μπασκετική ζωή βρίσκεται μπροστά του. Και μοιάζει δεδομένο πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόκειται να σπάσει και άλλα, πολλά, ρεκόρ. Το βράδυ του Σαββάτου ξεπέρασε στον Γκλεν Ρόμπινσον στη λίστα των σκόρερ των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Giannis δεν έκανε μόνο αυτό. Κατάφερε να σημειώσει στη στατιστική του 24 πόντους, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ σε σχεδόν 24 λεπτά! Δεν υπήρχε λόγος να αγωνιστεί παραπάνω, αφού από τη μία το ματς είχε κριθεί και από την άλλη οι Μπακς έχουν back 2 back αγώνα και ήδη βρίσκονται στην Ατλάντα για τον αγώνα με τους Χοκς (26/4, 02:30).

Το ΝΒΑ είχε αντικρίσει για τελευταία φορά αυτή τη στατιστική (ή καλύτερη) ήταν το μακρινό 1990 από τον θρυλικό Φατ Λέβερ! Στις 11 Νοεμβρίου του 1990 ο Λέβερ (τότε στους Ντένβερ Νάγκετς) στην αναμέτρηση απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ - σε 24 λεπτά συμμετοχής είχε 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ!

Giannis today:

24 PTS

14 REB

7 AST

in 24 MINS

He’s the first player with that stat line (or better) in fewer than 25 minutes since Fat Lever in 1990. pic.twitter.com/k81KPmJPc5

— StatMuse (@statmuse) April 24, 2021