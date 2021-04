Shake n' Bake: Ο οδηγός σας για τα φετινά Oscars

Nomadland, The Father, Minari, Mank, η Δίκη των 7 του Σικάγο, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal και Promising Young Woman.

Μιλάμε γι' αυτές στο νέο Shake n' Bake παρέα με τον πολύ αγαπημένο μας φίλο και σκηνοθέτη Αστέρη Τζιώλα και στο τέλος προβλέπουμε τους νικητές σε όλες τις κατηγορίες. Φτιάξτε ποπ κορν κι ελάτε!

Ακούστε το podcast από όποιο streaming app σας βολεύει. Εδώ για το spotify. Εδώ για το apple podcast. Εδώ για το google podcast. Εδώ για το mixcloud. Ή μέσα από το YouTube:

Shake n' Bake Social Media

facebook | twitter | instagram

Shake n' Bake Podcast

spotify | apple | google | mixcloud | youtube