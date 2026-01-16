Ο Όλιβερ Γκλάσνερ επιβεβαίωσε ότι θα αποχωρήσει από την Κρίσταλ Πάλας στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την καλύτερη περίοδο στην ιστορία της Κρίσταλ Πάλας, οδηγώντας τη σε δύο τίτλους και στην πρώτη της ευρωπαϊκή έξοδο, ωστόσο ο Όλιβερ Γκλάσνερ αποφάσισε ότι δεν έχει άλλα πράγματα να δώσει στους Αετούς...

Ο Αυστριακός τεχνικός επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ότι θα αποχωρήσει από το Λονδίνο στο τέλος της σεζόν, απορρίπτοντας τις προτάσεις ανανέωσης που δέχτηκε από τον αγγλικό σύλλογο και αναφέροντας ότι «έχω ενημερώσει εδώ και μήνες τους ανθρώπους της ομάδας, θέλω μια νέα πρόκληση».

Ο 51χρονος κόουτς ανέλαβε την Πάλας τον Φεβρουάριο του 2024, αντικαθιστώντας τον Ρόι Χόντσον και την οδήγησε στην κατάκτηση του FA Cup και του Community Shield το 2025, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα playoffs του Conference League.

Το όνομα του Γκλάσνερ έχει συνδεθεί κατά καιρούς με ομάδες μεγαλύτερου διαμετρήματος, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι μία εξ αυτών και να παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον την περίπτωσή του, έχοντας παράλληλα υπηρεσιακό προπονητή τη δεδομένη χρονική στιγμή.