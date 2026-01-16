Κρίσταλ Πάλας: Φεύγει στο τέλος της σεζόν ο Γκλάσνερ
Συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την καλύτερη περίοδο στην ιστορία της Κρίσταλ Πάλας, οδηγώντας τη σε δύο τίτλους και στην πρώτη της ευρωπαϊκή έξοδο, ωστόσο ο Όλιβερ Γκλάσνερ αποφάσισε ότι δεν έχει άλλα πράγματα να δώσει στους Αετούς...
Ο Αυστριακός τεχνικός επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ότι θα αποχωρήσει από το Λονδίνο στο τέλος της σεζόν, απορρίπτοντας τις προτάσεις ανανέωσης που δέχτηκε από τον αγγλικό σύλλογο και αναφέροντας ότι «έχω ενημερώσει εδώ και μήνες τους ανθρώπους της ομάδας, θέλω μια νέα πρόκληση».
Ο 51χρονος κόουτς ανέλαβε την Πάλας τον Φεβρουάριο του 2024, αντικαθιστώντας τον Ρόι Χόντσον και την οδήγησε στην κατάκτηση του FA Cup και του Community Shield το 2025, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα playoffs του Conference League.
Το όνομα του Γκλάσνερ έχει συνδεθεί κατά καιρούς με ομάδες μεγαλύτερου διαμετρήματος, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι μία εξ αυτών και να παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον την περίπτωσή του, έχοντας παράλληλα υπηρεσιακό προπονητή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
BREAKING: Oliver Glasner has confirmed he will not be signing a new contract at Crystal Palace and will be leaving the club at the end of the season 🚨 pic.twitter.com/v0bzpMElAO— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.