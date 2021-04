Ο Ραντλ συνεχίζει να σπάει όλα τα ρεκόρ με τους Νικς! (pic & vid)

Πράματα και θάματα κάνει τη φετινή σεζόν ο Τζούλιους Ραντλ. Οι Νικς πετάνε με 8 σερί νίκες και ο ηγέτης τους έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο.

Κόντρα στους Χοκς έβαλε 40 πόντους, οδηγώντας τη Νέα Υόρκη σε νίκη στην παράταση. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία των Νικς με 2 ματς με 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε μια σεζόν.

Οι άλλοι 2 που το έκανε είναι οι Hall Of Famers Ρίτσι Γκουερίν (το 1961-62) και Μπερνάρντ Κινγκ (1984-85).

Ο Ραντλ κάνει τη σεζόν της ζωής του και η ελπίδα έχει επιστρέψει μετά από καιρό στο Μεγάλο Μήλο.

Julius Randle is the 3rd player in Knicks franchise history to have multiple 40-point, 10-rebound, 5-assist games in a single season.

The others are Hall of Famers Richie Guerin (3 in 1961-62) and Bernard King (2 in 1984-85). (h/t @EliasSports) pic.twitter.com/BIW1lkrq2q

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 22, 2021