Κόμπι Μπράιαντ: Έληξε η συμφωνία με την Nike, δεν ανανέωσε η Βανέσα (vid)

Ο Κόμπι Μπράιαντ είχε υπογράψει μια 5ετή συμφωνία με την Nike, μετά την απόσυρση του από την ενεργό δράση, η οποία έφτασε στο τέλος της και υπάρχουν πολλά δεδομένα που αλλάζουν. Ο θρύλος του ΝΒΑ έχασε τραγικά την ζωή του σε δυστύχημα με το ελικόπτερο του, πριν από έναν χρόνο και πλέον τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Η σύζυγος του Βανέσα, πήρε την απόφαση και δεν ανανέωσε την συμφωνία με την Nike, με τις δύο πλευρές να χωρίζουν τους δρόμους τους. Ο Κόμπι είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τις 13/4 του 2021, αφού με την Nike συνεργάζονταν πολλά χρόνια και είχαν χτίσει μαζί τον θρύλο του Κόμπι.

«Ο Κόμπι και η Nike έφταιξαν μερικά από τα πιο όμορφα παπούτσια όλων των εποχών, που τα φόρεσαν και τα λάτρεψαν οι οπαδοί και οι αθλητές σε όλο τον κόσμο. Είναι απίστευτο που οι περισσότεροι παίκτες του ΝΒΑ φορούν τα παπούτσια του άντρα μου, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα», σχολίασε η Βανέσα Μπράιαντ.

Σύμφωνα, πάντως με το ESPN, η εταιρεία του Μπράιαντ δεν ήταν ευχαριστημένη, με την ποσότητα που κυκλοφορούσαν τα προϊόντα του Κόμπι, αφού ήταν όλα περιορισμένα, ενώ δεν υπήρχαν νούμερα για παιδιά. Η εταιρεία ήθελε να ανανεώσει την συνεργασία, αλλά δεν ήταν στο μέγεθος των συμφωνιών που έχουν οι Τζόρνταν και ΛεΜπρον και η εταιρεία του Κόμπι, με την Βανέσα μπροστά αποφάσισαν να μην την ανανεώσουν

Η εταιρεία του Κόμπι έχει τα δικαιώματα του λόγκο «Mamba» και της υπογραφής του παίκτη, όχι όμως του σήματος με το φίδι, που ήταν στην γλώσσα των παπουτσιών που ανήκει και στις δύο πλευρές. Πιθανότατα η παραγωγή της Nike θα σταματήσει οριστικά, ενώ η οικογένεια θα διαπραγματευτεί με άλλες εταιρείες για νέα συνεργασία.

Πάντως ο Κόμπι ήταν «δεμένος» με την Nike, είχε υπογράψει μαζί της από το 2003 και από τότε έφτιαξαν μια πολύ δυνατή συνεργασία. Πολλοί παίκτες φορούν ακόμα τα παπούτσια με την υπογραφή του και ο δεσμός που είχαν ήταν πολύ δυνατός. Παίκτες είχαν φτιάξει δικά τους μοντέλα πάνω σε αυτά του Κόμπι, ενώ στην περσινή «φούσκα» του ΝΒΑ 102 παίκτες φόρεσαν παπούτσια από την σειρά του θρύλου του Λος Άντζελες.

Η Nike σχολίασε: «Ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Nike και της βαθιάς της σχέσης με τους καταναλωτές. Μας πίεσε και μας έκανε καλύτερους. Τώρα που η σχέση μας τελείωσε παραμένει ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειας μας».

Μετά από 18 χρόνια και με τον Κόμπι να μην είναι πιο εδώ, η συνεργασία αυτή φτάνει στο τέλος της και είναι σίγουρα ότι αυτό θα αφήσει πολύ κόσμο δυσαρεστημένο.

Δείτε ξανά το βίντεο που είχε δημιουργήσει η Nike για τον Κόμπι:

Kobe taught us to be better. A better scorer, better mentor, better father, better champion. Today, on his birthday, we continue his endless pursuit of better.

Explore #MambaMentality. https://t.co/H4exgG9itT

Performance: @kendricklamar pic.twitter.com/1Qm36V9mM6

— Nike Basketball (@nikebasketball) August 23, 2020