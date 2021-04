Μόνο Γιόκιτς και Αντετοκούνμπο τέτοια επίδοση την τελευταία 30ετία! (pic & vid)

Οι Νάγκετς επικράτησαν των Γκρίζλις στη 2η παράταση, με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει όργια και να τελειώνει το ματς με 47 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο 2ος παίκτης με 75+ πόντους, 30+ ριμπάουντ και 15+ασίστ σε διάστημα 2 ματς την τελευταία 30ετία μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Joker είχε 76 πόντους, 31 ριμπάουντ και 8 ασίστ στα ματς με Γκρίζλις και Ρόκετς. Ο ηγέτης του Ντένβερ είναι φαβορί για να πάρει στα χέρια του το βραβείο του MVP, ενώ ο Greek Freak βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα.

Nikola Jokic is the 2nd player with 75 points, 30 rebounds, and 15 assists over a 2-game span over the last 30 seasons, joining Giannis Antetokounmpo.

Jokic has posted 76-31-15 over his last 2 games. pic.twitter.com/ctOxBa9CLQ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 20, 2021