ΝΒΑ: Περισσότερος κόσμος στις έδρες Νικς και Νετς ενόψει playoffs! (pic)

Ο Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο ανακοίνωσε πως στις έδρες των Νιου Γιορκ Νικς και Μπρούκλιν Νετς, η επιτρεπόμενη χωρητικότητα των φιλάθλων θα αυξηθεί από 10% σε 25% από τις 13 Μαΐου!

Η ημερομηνία πέφτει πάνω στην έναρξη των playoffs του ΝΒΑ, με τους Μπρούκλιν Νετς να έχουν εξασφαλίσει σε μεγάλο ποσοστό την παρουσία τους εκεί. Οι Νικς θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμη, αφού βρίσκονται στο όριο ανάμεσα στην απευθείας συμμετοχή στα playoffs και σε play-in τουρνουά.

Αν επιχειρήσουν να κερδίσουν τη συμμετοχή τους από το έξτρα τουρνουά, τότε θα αγωνιστούν χωρίς την αύξηση των θεατών, καθώς το play-in τουρνουά θα ολοκληρωθεί στις 12 Μαΐου.

