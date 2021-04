Ο «Μάτζικ» Τζόνσον ψήφισε Στεφ Κάρι για MVP! (pic)

Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς και του παγκόσμιου μπάσκετ τοποθετήθηκε δημόσια όσον αφορά τον πολυτιμότερο παίκτη του φετινού ΝΒΑ, ψηφίζοντας τον Στεφ Κάρι.

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter έγραψε ότι «είναι δύσκολο να αρνηθείς τον Στεφ Κάρι από MVP του ΝΒΑ» και αν ρίξουμε μια ματιά στα νούμερα του σούπερ σταρ των Ουόριορς δεν έχει καθόλου άδικο.

Μέχρι στιγμής έχει κατά μέσο όρο 31 πόντους (σ.σ. το καλύτερο νούμερο στην καριέρα του μέχρι σήμερα και ένας πόντος παραπάνω από τη χρονιά που πήρε το βραβείο του MVP) σουτάροντας με 49,1% εντός παιδιάς, εκ των οποίων 42,7% στα τρίποντα ενώ έχει και 92,2% στις βολές.

Την ίδια ώρα οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς βρίσκονται στην 9η θέση της κατάταξης στην Δύσης και παλεύουν για την είσοδό τους στα playoffs.

It’s hard to deny Steph Curry from being the NBA’s MVP! He is the #1, #2, and #3 option for the Warriors and is STILL dominating!!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 19, 2021