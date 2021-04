Σε αναμμένα κάρβουνα ήταν ο οργανισμός των Τζαζ, αφού ο Ντόνοβαν Μίτσελ τραυματίστηκε στον δεξί αστράγαλο και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια στο ματς με τους Πέισερς.

Πάντως τα νέα από τις πρώτες εξετάσεις του σταρ των Μορμόνων είναι ευχάριστα. Υπάρχει αισιοδοξία στις τάξεις της Γιούτα πως ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός και δεν είναι κάτι περισσότερα από ελαφρύ διάστρεμμα.

Μένει να δούμε ποιο θα είναι το ακριβές διάστημα απουσίας του που θα αποσαφηνιστεί και μετά την μαγνητική, αφού οι Τζαζ έχουν την πρώτη θέση στη Δύση και παλεύουν να την κρατήσουν από τους Σανς που τους καταδιώκουν.

Lower ankle sprain and there's some early optimism that this isn't a major injury to Mitchell, sources tell ESPN. https://t.co/dbv3PAMDbB

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 16, 2021