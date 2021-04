ΝΒΑ: «Συναγερμός» στους Τζαζ, τραυματίστηκε ο Μίτσελ! (vid)

Οι Τζαζ υποδέχονται τους Πέισερς στην Vivint Arena παρόντος του νέου μετόχου του οργανισμού, Ντουέιν Ουέιντ ο οποίος αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Γιούτα ωστόσο άπαντες… πάγωσαν με τον τραυματισμό του Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο σούπερ σταρ των «Μορμόνων» τραυματίστηκε άσχημα στον δεξί αστράγαλο και αποχώρησε για τα αποδυτήρια με τη βοήθεια των συμπαικτών του!

Πλέον μένει να φανεί το μέγεθος της ζημιάς για τον Μίτσελ που μετρούσε 36.8 πόντους στα τελευταία πέντε παιχνίδια της κανονικής περιόδου με τη Γιούτα που έχει το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ.

Πρόκειται για τον καλύτερο μ.ό. πόντων για παίκτη των Τζαζ σε πέντε συνεχόμενους αγώνες έπειτα από τους 38 του Καρλ Μαλόουν τον Απρίλιο του 1998.

Here's the turned right ankle

Video of Donovan Mitchell being helped to the locker room with a lower leg injury

pic.twitter.com/vMcHof5EAX

