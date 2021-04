ΝΒΑ: Οι οπαδοί των Τζαζ αποθέωσαν τον Ουέιντ στο ματς με τους Πέισερς! (vid)

Ο Ντουέιν Ουέιντ γιγάντωσε τον θρύλο του με τους Μαϊάμι Χιτ και πλέον έγινε μέτοχος των Γιούτα Τζαζ ακολουθώντας το παράδειγμα πρώην NBAers που έχουν μετοχές σε οργανισμούς της λίγκας όπως ο Γκραντ Χιλ (Χοκς), ο Σακίλ Ο’ Νιλ (Κινγκς) και φυσικά, ο πρόεδρος των Χόρνετς, Μάικλ Τζόρνταν.

Μάλιστα ο ιδιοκτήτης των Χιτ, Μίκι Άρισον εξέφρασε την απογοήτευσή του ωστόσο οι οπαδοί των Τζαζ επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον «Flash» κατά την άφιξή του στην Vivint Arena για τον αγώνα με τους Τζαζ.

.@DwyaneWade is introduced to the fans in Utah after joining the Jazz ownership group pic.twitter.com/m0CmrUOvKw

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 16, 2021