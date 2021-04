Ιδιοκτήτης των Χιτ: «Ο Ουέιντ με απογοήτευσε»!

Ο Ουέιντ έγινε μέτοχος των Γιούτα Τζαζ, έχοντας πλέον ενεργό ρόλο στον οργανισμό κι ακολουθώντας το παράδειγμα πρώην ΝΒΑers όπως ο Γκραντ Χιλ, ο Σακίλ Ο’ Νιλ και φυσικά ο Μάικλ Τζόρνταν που έχουν διοικητικό πόστο σε ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Παρ’ όλα αυτά, ο ιδιοκτήτης των Χιτ, Μίκι Άρισον ανέφερε στο Twitter: «Θέλω να συγχαρώ τον Ντουέιν Ουέιντ. Είχαμε συζητήσει μαζί του σχετικά με την προοπτική να εμπλακεί στους Χιτ όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση όμως δεν ήταν έτοιμος να δεσμευτεί εκείνη την περίοδο. Φυσικά, είμαι απογοητευμένος για το γεγονός ότι δεν αναθεώρησε. Σε κάθε περίπτωση, του εύχομαι καλή τύχη και επιτυχίες με τους Τζαζ. Για μένα, ο Ντουέιν θα είναι πάντα Χιτ»!

I want to congratulate Dwyane on his recent announcement. We had discussed having him join our ownership group after his retirement but he was not prepared to commmit at the time. Of course I am disappointed that he didn’t reconsider. 1/2

