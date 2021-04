Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τζρου Χόλιντεϊ... βίδωσε τον Τρέι Γιανγκ στην αμυνα! (pic)

Το συμβόλαιο που έλαβε ο Τζρου Χόλιντεϊ από τους Μιλγουόκι Μπακς, προκειμένου να αποτελέσει τον τρίτο πυλώνα των Μιλγουόκι Μπακς είναι μεγάλο. Κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει. Μόνο που οι Μπακς έσπευσαν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους έναν παίκτη που λατρεύει να παίζει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Στη νίκη απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, ο Χόλιντεϊ κάλυψε και την αναμενόμενη ανετοιμότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο (αγωνίστηκε μετά από έξι ματς) μετρώντας 23 πόντους και 7 ασίστ. Ωστόσο η μεγαλύτερη προσφορά του ήρθε στην άμυνα.

Τι έκανε ο Χόλιντεϊ; Στις άμυνες που ανέλαβε τον Τρέι Γιανγκ, ο οποίος φέτος έχει μέσο όρο 25.4 πόντων σε 50 αγώνες, και του έκανε τον αγώνα... κόλαση! Κόντρα στον Χόλιντεϊ ο γκαρντ των Χοκς είχε 1/9 σουτ (οι 7 από τις 9 ήταν πάνω σε άμυνα), ενώ μέτρησε 5 λάθη!

Trae Young tonight with Jrue Holiday as his primary defender:

- 1-9 FG (7 of 9 shots contested)

- 5 turnovers pic.twitter.com/ydcuoauoLr

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 16, 2021