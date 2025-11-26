Οι Λέικερς πήραν το ντέρμπι του Λος Άντζελες εύκολα με 135-118, αφού ο Ντόντσιτς ήταν απολαυστικός.

Αφεντικά του Λος Άντζελες οι Λέικερς. Οι λιμνάνθρωποι δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 135-118 και έτσι κατάφεραν να πάνε στο 13-4, ρίχνοντας στο 5-13 τους Κλίπερς που προβληματίζουν και χρειάζονται άμεσα βελτίωση.

Από την πλευρά των νικητών ο Ντόντσιτς έκανε ματσάρα με 43 πόντους (7/12 τρίποντα), 13 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ο Ρίβς πρόσθεσε 31 με 9 ριμπάουντ και ο ΛεΜπρόν είχε 25 πόντους με 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Για τους Κλίπερς ο Χάρντεν τελείωσε τη αναμέτρηση με 29 πόντους και 9 ασίστ, ενώ οι Λέοναρντ και Νταν μέτρησαν από 19 πόντους.

Oι Λέικερς έχουν βάλει ψηλά τον πήχη για φέτος, σε μια σεζόν που στερήθηκαν των υπηρεσιών του ΛεΜπρόν για μεγάλο διάστημα. Αλλά πλέον ο King James έχει επιστρέφει, προσθέτονας άλλο έναν ποιοτικό πόλο στη λειτουργία της ομάδας.