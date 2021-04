O ΛεΜπρόν διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή για φάουλ και του τα έψαλε! (vid)

Μπορεί να είναι παροπλισμένος, αλλά ζει με την ψυχή του τα ματς των Λέικερς. Ο ΛεΜπρόν άρχισε να διαμαρτύρεται στον διαιτητή κόντρα στους Χόρνετς, αφού δεν συμφώνησε με ένα επιθετικό φάουλ που χρεώθηκε ο Αντρέ Ντράμοντ.

Δείτε τις διαμαρτυρίες του Βασιλιά

Bron had a talk with the refs after a Drummond charge call pic.twitter.com/UWol7wlDwQ

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 14, 2021