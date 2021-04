Ο πάλαι ποτέ παίκτης της... Καβάλας, ο οποίος «έφτιαξε» καλό όνομα στην EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε και την Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησε για 2 way συμβόλαιο με τους Πέλικανς.

Ο Νάναλι έχει αγωνιστεί σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες στο ΝΒΑ (Ατλάντα, Φιλαντέλφεια, Μινεσότα, Χιούστον Ρόκετς) έχοντας 2,9 πόντους σε 28 συνολικά παιχνίδια.

The New Orleans Pelicans plan to sign guard James Nunnally to a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. Nunnally has played parts of two NBA seasons with four teams.

