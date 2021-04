Κερ: «Όταν κερδίζαμε ήμουν ιδιοφυϊά, τώρα είμαι ξεπερασμένος» (vid)

Ο Στιβ Κερ βρίσκεται στον έβδομο χρόνο του στον πάγκο των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Ίσως τον πιο δύσκολο. Η κριτική είναι μεγάλη, και τα αποτελέσματα δεν τον βοηθούν. Αυτή τη στιγμή το ρεκόρ είναι αρνητικό, 24-27, και οι Ουόριορς παλεύουν για μία θέση στο play in τουρνουά (για τις θέσεις 7-10). Ήδη ο Ντρέιμοντ Γκριν έχει δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρει αυτή η προοπτική.

Τι είπε ο Κερ; «Όταν τα πηγαίναμε καλά, ήμουν μία επιθετική ιδιοφυϊα. Τώρα που ζοριζόμαστε είμαι ξεπερασμένος. Η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση», ήταν η απάντηση του για την κριτική στο πρόσωπό του.

Steve Kerr responds to criticism:

"When we were doing great, I was an offensive genius. Now we're struggling and I'm behind the times."https://t.co/B2AjTDvKiG

