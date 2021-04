Ο καλός Τζορτζ είναι το κλειδί για το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα όλοι ξέρουν πως ο Καουάι Λέοναρντ όταν έρθουν τα playoffs, θα είναι ακόμα καλύτερος (μοναδική του παρένθεση το περσινό Game 7 με τους Νάγκετς). Η ιστορία αυτό έχει δείξει. Πάντα το κάνει, πάντα ανεβάζει επίπεδο και στροφές στην regular season και για αυτό έχει και 2 δαχτυλίδια. Το μεγάλο στοίχημα είναι ο Πολ Τζορτζ. Αν ο PG καταφέρει και θυμίσει λίγο από τον Τζορτζ της σεζόν 2018-19, τότε οι αντίπαλοι θα πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν. Δύο παιχταράδες σε άμυνα και επίθεση.

Βάλτε και στην εξίσωση τα υπόλοιπα ποιοτικά μέλη του ρόστερ. Οι Κλίπερς έχουν στο δυναμικό τους Μπατούμ, Ιμπάκα, Κάζινς, Μπέβερλι, Μόρις, Ζούμπατς και Ρόντο, από τους οποίους ο Τάιρον Λου περιμένει να δώσουν σημαντικές βοήθειες σε Λέοναρντ και Τζορτζ στα playoffs.

Paul George says listening to Kobe has helped him get locked in for this season @Yg_Trece

(via @shobasketball) pic.twitter.com/10EqQhN2iu

— ESPN (@espn) December 10, 2020