Οι Κλίπερς επικράτησαν των Σανς, ωστόσο δεν κατάφερε να τελειώσει το ματς ο Πάτρικ Μπέβερλι. Ο σκληρός της ομάδας του LA έριξε αγκωνιά στο σώμα του Κρις Πολ, προσπαθώντας να χαλάσει την επίθεση και αποβλήθηκε από τους διαιτητές.

Δείτε την ενέργεια του Μπέβερλι

Patrick Beverley got ejected after throwing an elbow at Chris Paul. pic.twitter.com/UnCU7zkH1v

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2021