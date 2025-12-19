Oι Θάντερ επέστρεψαν στις νίκες και επικράτησαν εύκολα με 122-101 των Κλίπερς

Οι Θάντερ επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, αφού επικράτησαν εύκολα των Κλίπερς με 122-101. Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για την ομάδα του Ντάιγκνο.

Οι πρωταθλητές άφησαν πίσω την ήττα από τους Σπερς στο ΝΒΑ Cup και πήγαν στο 25-2 πλέον. Από την άλλη οι κάκιστοι φέτος Κλίπερς έπεσαν στο 6-21.

Ο συνήθης ύποπτος Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκανε το κομμάτι του με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Λέοναρντ μέτρησε 22 πόντους με 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τους νικητές ο Χόλμγκρεν είχε 22 και ο Τζέιλεν Γουίλιαμς μέτρησε 20.