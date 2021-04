Πάσα στο ταμπλό ο Άντερσον, alley oop καρφωματάρα ο Μοράντ! (vid)

Οι 2 παίκτες των αρκούδων έφυγαν στον αιφνιδιασμό και μας χάρισαν μια τρελή φάση.

Ο Άντερσον πέταξε την μπάλα στο ταμπλό για να πιάσει τη μπάλα στον αέρα ο Μοράντ και να καρφώσει.

Απολαύστε την υπέροχη συνεργασία

Off the glass oop to Ja pic.twitter.com/Oz4kJvWBvV

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 8, 2021