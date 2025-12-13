Ο Κεγιόντε Τζορτζ θα θυμάται για πολύ καιρό ακόμα τη νίκη των Τζαζ επί των Γκρίζλις με 130-126 στο Μέμφις και αυτό λόγω του προσωπικού ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα.

Την μεγαλύτερή του εμφάνιση έως την... επόμενη (όπως θα έλεγε και μεγάλος Νίκος Γκάλης) σημείωσε ο Κεγιόντε Τζορτζ οδηγώντας τους «Μορμόνους» στην εκτός έδρας νίκη επί των Γκρίζλις, η οποία ήταν και η 3η φετινή της ομάδας του μακριά από το Σολτ Λέικ Σίτι.

Μια νίκη η οποία έφερε τους Τζαζ στο 9-15 ρεκόρ και τον Τζορτζ να σημειώνει ρεκόρ καριέρας έχοντας 39 πόντους με 7/11 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 10/10 βολές, 8 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 34 λεπτά συμμετοχής. Ο Κέβιν Λοβ θυμήθηκε τα... νιάτα του καθώς ήρθε από τον πάγκο και πρόσθεσε άλλους 20 πόντους έχοντας 4/10 τρίποντα και 8 ριμπάουντ.

Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν και πάλι επιδραστικός για την ομάδα της Γιούτα έχοντας από την πλευρά του 26 πόντους και ριμπάουντ ενώ γεμάτο double double σημείωσε ο Γιουσούφ Νούρκιτς αγγίζοντας και το... triple double με 13 πόντους, 17 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι Γκρίζλις γνώρισαν την 7η φετινή εντός έδρας ήττα τους (6-7) με το ρεκόρ τους να βρίσκεται στο 11-14. Ο Τζα Μοράντ είχε 21 πόντους και 10 ασίστ, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία των Σάντι Αλντάμα (22π., 7ριμπ.) και Καμ Σπένσερ (20π., 6/6τρ.)

Τα δωδεκάλεπτα: 31-36, 64-61, 97-103, 126-130.