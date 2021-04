Ο Ζάιον «έπιασε» τον Σακίλ και ετοιμάζεται να τον προσπεράσει (vid)

Συγκεκριμένα ο ταλαντούχος φόργουορντ έφτασε τα 25 σερί ματς στην καριέρα του έχοντας 20+ πόντους με ποσοστό τουλάχιστον 50% στα σουτ εντός παιδιάς.

Το ίδιο σερί είχε και ο Σακίλ Ο' Νιλ την σεζόν 2000-2001, όπερ και σημαίνει ότι ο Ζάιον χρειάζεται ένα ακόμη παιχνίδι προκειμένου να... απολαύσει την μοναξιά της κορυφής.

Ο Καρλ Μαλόουν είχε «γράψει» ανάλογα νούμερα για 19 σερί ματς (1988-89) όσο και ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (1965-66).

