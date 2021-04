Ρόκετς: Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις, ελεύθερος ο ΜάκΛεμορ! (pic)

Ακόμη ένας Ρόκετ θα αποχωρήσει από το Χιούστον. Το tanking έχει γίνει ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας του Τέξας, με τον Μπεν ΜάκΛεμορ να αποχωρεί από την ομάδα, αφού πρώτα εξαγοραστεί το συμβόλαιο του. Για τη φετινή σεζόν, το άλλοτε μέλος των Σακραμέντο Κινγκς και Μέμφις Γκρίζλις έχει αμοιβή $2.283.034.

Ένα μικρό μέρος απ' αυτά θα χαριστεί στους Ρόκετς και ο 28χρονος shooting guard θα μείνει ελεύθερος για να βρει την επόμενη ομάδα του.

«Διαβατήριο» στην αναζήτηση πρόκειται να αποτελέσει το 36.3% που έχει στην καριέρα του στα τρίποντα, αφού αρκετές ομάδες αναζητούν σουτέρ για να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους, ενόψει της έναρξης των playoffs.

The Houston Rockets are planning to waive swingman Ben McLemore, sources tell @TheAthletic @Stadium. Several contenders are expected to express interest in the sharpshooting wing.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2021