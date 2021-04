Κερ για την ήττα από τους Ράπτορς: «Εξευτελιστικό για όλους μας» (vid)

Ο Στιβ Κερ το έθεσε όσο πιο ευγενικά μπορούσε. Μετά από ένα τέτοιο ματς, δεν μπορούν να ειπωθούν πολλά. Στην αρχή της τέταρτης περιόδου, στο ματς των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τους Τορόντο Ράπτορς, η διαφορά άγγιξε τους 60 πόντους (119-59). Το τελικό σκορ δεν αποτέλεσε παρηγοριά για τον Στιβ Κερ και τους παίκτες του να βλέπουν τους Ράπτορς από το -53 (130-77).

«Το είδατε, δεν μπορούν να ειπωθούν πολλά», ήταν το σχόλιο του προπονητή των Ουόριορς. Ενώ όταν ρωτήθηκε για τα συναισθήματά του, όταν η διαφορά έφτασε στους 61 πόντους, ο Κερ τόνισε: «Ήταν εξευτελιστικό, για όλους μας».

Δείτε το βίντεο:

"Humiliating. For everybody involved." — Steve Kerr on the Warriors trailing the Raptors by 61 pic.twitter.com/PowbaOzqCy

— SportsCenter (@SportsCenter) April 3, 2021