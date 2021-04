Ασταμάτητος είναι ο Greek Freak απέναντι στους Μπλέιζερς και βγάζει εντυπωσιακές φάσεις. Σε μία από αυτές αρχικά έκοψε εντυπωσιακά τον ΜακΚόλουμ και στην εξέλιξη της φάσης κάρφωσε μπροστά στον Νούρκιτς. Όλα αυτά μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.

Ο Γιάννης είναι σε εκπληκτική κατάσταση σε ακόμα ένα ματς

Απολαύστε τον Αντετοκούνμπο κόντρα στο Πόρτλαντ

Giannis blocked CJ and dunked on Nurkic....all in 10 SECONDS!! pic.twitter.com/epiaCP4YN5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 3, 2021