Χάρνταγουεϊ: «GOAT ο Τζόρνταν, αλλά ο ΛεΜπρόν δεν είναι πολύ μακριά» (vid)

Αρκετοί παίκτες του ΝΒΑ που έχουν περάσει από την κορυφαία λίγκα του πλανήτη έχουν τοποθετηθεί για το θέμα του GOAT. Τώρα ήταν η σειρά του Πένι Χάρνταγουεϊ να πάρει θέση στο δίλημμα Μάικλ Τζόρνταν ή ΛεΜπρόν Τζέιμς.

O πρώην γκαρντ των Μάτζικ μίλησε στους Σκιπ Μπέιλες και Σάνον Σαρπ στο FS1’s Undisputed και διάλεξε τον θρύλο των Μπουλς, ενώ μίλησε για τη σχέση που είχε με τον Σακίλ Ο'Νίλ στα ωραία χρόνια του Ορλάντο.

«Ειλικρινά σιχαίνομαι να συγκρίνω παίκτες, αλλά αυτή τη στιγμή για μένα ο ΛεΜπρόν είναι GOAT και ο ΛεΜπρόν δεν είναι πολύ πίσω. Αυτή είναι απλά η απόψη μου», είπε ο παλιός γκαρντ των Μάτζικ και προπονητής του Mέμφις στο NCAA.

.@Iam1Cent on who's the GOAT: Michael Jordan or LeBron James?

"Honestly, I hate to compare these guys. But right now, to me, Michael is the GOAT and LeBron is not too far behind." pic.twitter.com/3I833u7Upa

UNDISPUTED (@undisputed) April 1, 2021