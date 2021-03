Σοκαριστικές στιγμές στο NCAA: Κατέρρευσε διαιτητής στον προημιτελικό Gonzaga - USC (vid)

Δύσκολες στιγμές στο ΝCAA. Ένας εκ των διαιτητών του προημιτελικού του κολεγιακού πρωταθλήματος ανάμεσα σε USC και Gonzaga κατέρρευσε στο παρκέ κατά τη διάρκεια του ματς.

Ο διαιτητής Μπερτ Σμιθ έπεσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο σε μια σοκαριστική στιγμή που πάγωσε όλους όσους βρισκόταν στο γήπεδο. Αμέσως έτρεξαν να τον βοηθήσουν και οι γιατροί από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πλευρό του, με τον ίδιο να ανακτά τις αισθήσεις του και να μεταφέρεται εκτός γηπέδου με φορείο.

Σύμφωνα με τα όσα γράφονται στις ΗΠΑ, η κατάσταση του έχει βελτιωθεί και είναι σταθερή και δεν θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Μια πολύ δύσκολη εικόνα να βλέπεις έναν άνθρωπο να πέφτει έτσι στο παρκέ.

Referee Bert Smith just collapsed during Gonzaga vs. USC game. pic.twitter.com/CYE1uzBcya

— . (@_CoronaLime_) March 30, 2021