Λέικερς: Υποψήφιος για buy out o Μαρκ Γκασόλ! (pic)

Ο Μαρκ Γκασόλ ήρθε στους Λος Άντζελες Λέικερς ως μία σημαντική προσθήκη. Η παρουσία του δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Κι η άφιξη του Αντρέ Ντράμοντ στο ρόστερ των πρωταθλητών, μπορεί να φέρει αλλαγές. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν «αντίπαλοι» general manager για τον Ισπανό σέντερ των Λέικερς.

Τη φετινή σεζόν, ο Μαρκ Γκασόλ μετράει μόλις 4.8 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 19.8 λεπτά στο παρκέ. Το συμβόλαιο του Γκασόλ είναι για δύο χρόνια, αξίας $2.564.753 για φέτος και $2.692.991 για την επόμενη σεζόν.

Η φημολογία για την πιθανή αποδέσμευσή του, κυκλοφόρησε αμέσως μετά από την είδηση ότι η Ντράμοντ θα είναι στη βασική πεντάδα των Λέικερς και ο Γκασόλ θα μετατοπιστεί στον πάγκο.

There remains some speculation from rival executives that Marc Gasol could come to a buyout agreement with the Lakers https://t.co/TsxBLG4WPj

