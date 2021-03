Μπακς: Ο Τζεφ Τιγκ στο Μιλγουόκι! (pic)

Ο Μάικ Μπουντεχόλζερ θα συναντήσει ξανά τον Τζεφ Τιγκ. Μετά την Ατλάντα και τους Χοκς, οι δύο τους θα συνεργαστούν στο Μιλγουόκι και στους Μπακς. O Τιγκ παραχωρήθηκε στο Ορλάντο από τους Σέλτικς την τελευταία ημέρα των ανταλλαγών, αλλά έμεινε ελεύθερος και θα καλύψει τη μία από τις δύο κενές θέσεις στο ρόστερ των Μπακς.

Φέτος, στους Σέλτικς, σε 34 αγώνες ο 32χρονος Τιγκ είχε 6.9 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ.

BREAKING: Jeff Teague has signed with the Milwaukee Bucks and will be their backup point guard.

Thoughts on the signing? pic.twitter.com/jaEq8BHF15

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) March 29, 2021